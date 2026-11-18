Un an plus tôt, Aaron est expédié par ses parents dans le parc national de Golden Falls, en Californie, pour un job d'été de guetteur d'incendie. Seul dans sa tour de guet, il n'a qu'une voix pour briser le silence : celle de Kian, un écrivain posté dans l'autre tour, avec qui il échange chaque jour par radio. Kian l'attire irrésistiblement, même si Aaron sent qu'il lui cache quelque chose. Une nuit, il quitte son poste en secret pour le rejoindre... et ne revient jamais. Quand l'enquête est classée, Robin échafaude un plan aussi fou que dangereux : séduire Kian, gagner sa confiance et découvrir enfin ce qu'il a fait à Aaron. Mais à force de jouer avec le feu, on finit toujours par s'y brûler.