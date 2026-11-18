La lutte sans merci qui oppose Tanpopo et Shade à Alice, le spectre des miroirs, touche à sa fin... mais entre Shade et Peony, la tension monte d'un cran ! Pour ne rien arranger, un étrange personnage capable de manier les "noyaux" qui changent les humains en spectres entre en scène... Servi par un dessin dynamique et un casting de personnages charismatiques et hauts en couleur, Magical Girl Dandelion s'impose comme un phénomène international et une nouvelle référence du manga d'action !