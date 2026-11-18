Une aventure où le plus puissant des pouvoirs se révèle être celui de l'imagination. Pour utiliser la magie, Elfie doit recharger son grimoire avec des histoires. Mais ce qu'elle écrit ne suffit plus : peut-être que la lumière d'une comète alliée des sorcières l'aiderait à retrouver sa puissance ? Elfie et Magda embarquent donc pour une colonie de vacances astronomie et canoë. Une aventure dans le Périgord qui doit se terminer par une soirée dans un observatoire. Sauf qu'il va falloir composer avec d'autres enfants, pas toujours faciles, et deux moniteurs complètement dépassés...