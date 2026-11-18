Mémoire, langage et présence : le parfum est bien plus qu'une fragrance De Grasse à Tokyo, de Paris à Dubaï, de New York à Shanghai, le parfum raconte les rêves et les métamorphoses du monde. Conçu comme un abécédaire, ce livre explore la parfumerie mondiale à travers ses maisons mythiques, ses créateurs, ses matières d'exception et ses lieux emblématiques. Entre histoire, savoir-faire, innovation et émotion, Elisabeth de Feydeau nous invite à un voyage érudit et sensible au coeur de l'univers du parfum.