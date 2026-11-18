Les enfants ont le pouvoir de changer leur avenir. Alice nourrit désormais le rêve de devenir "commandante" et mène une vie scolaire riche et palpitante, jusqu'à ce qu'elle commence à se sentir mal à l'approche de la date anniversaire du décès de ses parents. Pour tenter de lui changer les idées, Inuboshi lui propose d'assister à un lancement de fusée sur l'île de Tanegashima... La route est encore longue et les obstacles nombreux pour devenir astronaute ! Courage, Alice, ne lâche rien !