Cette histoire n'est pas une histoire comme les autres : ici, les personnages sont joués par des instruments de musique. Un beau matin, Pierre ouvre la porte du jardin et s'en va dans les prés verts. C'est une belle journée : l'oiseau chante, le canard fait un plongeon dans la mare, le chat tourne autour pensant pouvoir en faire son déjeuner... Mais voilà Grand-Père qui arrive. Et il n'est pas content que Pierre soit allé dans le pré. "C'est dangereux ! Si le loup sort de la forêt tu feras quoi ? " Pierre, lui, n'a pas peur du tout. Et il va le prouver en sauvant les animaux de la gueule du loup ! En coédition avec l'Orchestre national de Cannes.