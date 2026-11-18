Un nouveau programme des études infirmières est mis en application à la rentrée universitaire 2026 afin d'améliorer l'enseignement et de le rapprocher de la pratique professionnelle. Dans ce cadre Elsevier-Masson propose une nouvelle collection conforme au référentiel 2026 : ' Objectif Réussir en IFSI ' qui développe de manière approfondie les différentes thématiques du programme en abordant chaque domaine de façon transversale. Chaque ouvrage de la collection aborde une discipline relevant du Domaine B et s'articule de la manière suivante : - les généralités du thème ; - les différentes pathologies du système abordé avec des notionsd'anatomie-physiologie ; - des illustrations et des tableaux pour éclairer la notion ; - des encadrés ' Domaine A B C D ou E ' permettant de développer la transversalité de la notion étudiée ; - des encadrés ' Pratique infirmière ' qui font le point sur l'implication de l'IDE ; - des fiches ' Raisonnement clinique ' pour aller plus loin dans la compréhension du diagnostic infirmier ; - une infographie en fin de chapitre pour résumer le cours. Cet ouvrage traite spécifiquement du système urinaire. La structure récurrente des chapitres les nombreux tableaux et illustrations et la maquette conviviale claire et ludique de cette collection sont une aide précieuse à la compréhension à l'apprentissage et à la mémorisation des connaissances et sont la clé pour réussir ses études d'infirmier.