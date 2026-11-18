Jamie Fraser n'est pas mort sur le champ de bataille de Culloden. En se réveillant au milieu des cadavres, il n'a qu'un seul souhait : que Claire et leur enfant à naître soient en sécurité. Un voeu qu'il répétera sans relâche pendant vingt ans, espérant que son épouse a réussi à traverser le cercle de pierres pour regagner le XX ? siècle. Après être rentrée chez elle, Claire a refait sa vie, le coeur brisé, convaincue d'avoir perdu son grand amour. Son unique consolation est leur fille, Brianna. Mais alors que cette dernière a grandi, une révélation vient tout bouleverser : Jamie a survécu à la sanglante défaite écossaise. Face à cette incroyable vérité, un terrible dilemme s'impose à Claire. Doit-elle rester auprès de sa fille ou abandonner le confort de son époque pour affronter de nouveau les périls de l'Ecosse du XVIII ? siècle ?