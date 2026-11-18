A des époques différentes, trois femmes sont amenées à quitter la France pour Pondichéry, en Inde. Alice, en 1930, rejoint son mari médecin chargé de diriger la léproserie ; Oriane, en 1950, veut revisiter les lieux d'une petite enfance dont elle ne conserve que de vagues souvenirs ; Céline, enfin, en 2012, a fui une situation familiale dramatique. Ce séjour dans un ancien comptoir français va bouleverser leur vie. La fresque est autant géographique qu'historique, et cette saga aussi classique qu'efficace ! Virginie Bloch-Lainé, Elle. Une écriture très maîtrisée, des descriptions très sensorielles. Ce premier roman constitue une très belle surprise. Fabienne Boidot-Forget, librairie Le Bruit des mots (La Flèche), Page des libraires. Anne Vantal a un talent dingue. Sa façon d'huiler sa mécanique, son art de portraitiste, sa capacité à décrire dévoilent une grande écrivaine. Pierre Vavasseur, Le Parisien week-end.