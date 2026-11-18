"Michel Louise. Née le 29 mai 1830 à Vroncourt. Profession institutrice. Religion idolâtre. Matricule 9. Coupable 1/ de port d'armes apparentes étant revêtue d'un uniforme, pendant un mouvement insurrectionnel. 2/ d'avoir fait usage de ces armes". Ainsi s'ouvre le dossier pénitentiaire de celle qui fut embarquée vers le bagne de Nouvelle-Calédonie en 1873. Ce n'est que le premier des dossiers instruits contre elle. Toute sa vie, cette figure de la Commune sera placée sous surveillance, et plusieurs fois arrêtée. Dans la lignée de sa série pour France Culture, Judith Perrignon nous offre le portrait d'une femme, d'une époque agitée par l'idéal et les idées, en même temps qu'un voyage dans les archives officielles pour creuser au-delà d'une biographie, le sillage des révolutions jusqu'à la Commune, cette guerre civile française si peu enseignée dans les classes, et parvenir à ce moment fondateur de la fin du XIXe siècle, "ce qu'on appelle la République française" , se moque Louise Michel dans une lettre envoyée à ceux qui l'ont condamnée. "Au revoir Messieurs, à bientôt ! " , signe-t-elle. Une biographie passionnante de celle dont la renommée alla jusqu'en Amérique et en Russie. L'Alsace. Un portrait inédit. Marianne.