"Mon silence, ma fierté à être "dure au mal" n'ont rien de singulier. Souffrir, se taire et faire malgré tout est la norme de vie de beaucoup de femmes, hier comme aujourd'hui. Et il est temps que ça change". Pathologies sous-étudiées, diagnostics tardifs ou erronés, traitements inadaptés, violences médicales... En matière de santé, les femmes sont traitées comme des citoyennes de seconde zone. Il pèse encore sur celles qui se plaignent de douleurs un soupçon d'exagération, voire d'affabulation. Ce soupçon peut leur coûter la vie. Le connaître peut sauver la vôtre. Il est urgent de comprendre les rouages de cette injustice, depuis l'histoire de la médecine des "hystériques" jusqu'aux scandales sanitaires récents de certains traitements hormonaux, pour refuser de se taire et agir. Cette enquête a été réalisée avec le conseil scientifique de l'Unité santé et genre d'Unisanté, rattachée à l'université de Lausanne. SALOME SAQUE est journaliste pour le média Blast, tient une chronique sur France Inter dans l'émission La Terre au carré, et a collaboré avec France Culture, France 5 et Franceinfo. Elle est l'autrice de Résister (2024) et Sois jeune et tais-toi (2023) aux Editions Payot. Atteinte de trois maladies chroniques, elle s'est aussi trouvée confrontée aux inégalités de genre en médecine.