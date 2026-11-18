Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Nouvelle-Zélande : Un circuit classique de 3 semaines sur les deux îles du pays en passant par Auckland, Tongario National Park et Wellington avant de rejoindre l'île du Sud et sa nature impressionnante, à effectuer étape par étape en voiture. Avec des extensions depuis Auckland et Queenstown pour explorer encore plus de nature et de culture. Un chapitre consacré aux randonnées sportives. Des thématiques illustrées et en immersion dans la destination : les plus beaux parcs nationaux et les plus belles plages, focus sur la nature grandiose et la faune unique de la Nouvelle-Zélande, les spécialités gastronomiques, des activités en plein air... et tout sur le rugby. Des bonnes adresses pour se restaurer et sortir sélectionnées par une spécialiste de la Nouvelle-Zélande. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !