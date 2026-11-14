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La formidable saga de La Baule en 44 histoires étonnantes

Loïc Sellin

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La Baule existe depuis moins d'un siècle et demi, et pourtant son histoire n'a rien d'un long fleuve tranquille. Sous l'impulsion de bâtisseurs et de visionnaires d'exception, tels que François André ou Louis Lajarrige, l'immense étendue de sable qui bordait la baie, menaçant le village d'Escoublac, a laissé la place à l'une des stations balnéaires les plus réputées d'Europe. Le journaliste Loïc Sellin, bien connu pour ses ouvrages sur la Presqu'île, raconte cette formidable saga en nous faisant découvrir les dessous de l'histoire ? : coups d'éclats et coups bas, conflits et triomphes, drames et escroqueries, mesquineries et démissions...

Par Loïc Sellin
Chez Stéphane Batigne éditions

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Auteur

Loïc Sellin

Editeur

Stéphane Batigne éditions

Genre

Histoire régionale

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La formidable saga de La Baule en 44 histoires étonnantes

Loïc Sellin

Paru le 14/11/2026

268 pages

Stéphane Batigne éditions

17,00 €

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Scannez le code barre 9782493599261
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