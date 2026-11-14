La formidable saga de La Baule en 44 histoires étonnantes

La Baule existe depuis moins d'un siècle et demi, et pourtant son histoire n'a rien d'un long fleuve tranquille. Sous l'impulsion de bâtisseurs et de visionnaires d'exception, tels que François André ou Louis Lajarrige, l'immense étendue de sable qui bordait la baie, menaçant le village d'Escoublac, a laissé la place à l'une des stations balnéaires les plus réputées d'Europe. Le journaliste Loïc Sellin, bien connu pour ses ouvrages sur la Presqu'île, raconte cette formidable saga en nous faisant découvrir les dessous de l'histoire ? : coups d'éclats et coups bas, conflits et triomphes, drames et escroqueries, mesquineries et démissions...