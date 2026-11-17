Homo Focus est partout. Facilement identifiable à sa quête inlassable du meilleur angle, il prospère dans les salles de concert, les manifestations religieuses, les musées, les sites touristiques et tous les lieux où un instant mérite, selon lui, d'être immortalisé. Parfois au péril de sa vie. Des temples d'Angkor au château de Versailles, des grands parcs américains aux plages islandaises, le directeur artistique et photographe Fabrice Pernisco observe ce fascinant spécimen depuis plus de vingt ans. Tel un ethnologue de l'ère numérique, il documente ses comportements, ses rituels et ses étonnantes chorégraphies collectives à travers une série de photographies à la fois drôles et tendres. Accompagné des textes malicieux de Philippe Vandel, Homo Focus dresse un portrait singulier de notre époque.