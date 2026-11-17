Depuis ses études à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (diplômée avec félicitations) et à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (2021), Chloé Vanderstraeten développe une approche graphique et sculpturale du dessin et du papier. Le matériau devient matrice, surface d'inscription mais aussi volume, peau ou pli articulant mouvement et espace. Elle questionne ainsi la relation corps/lieu, intérieur/extérieur, visible/invisible, selon une écriture plastique subtile et rigoureuse. LIGATURES, son deuxième livre d'artiste unique édité en fac similé aux éditions Adverse (trois ans après Cartographies), propose une retranscription graphique et plastique de l'expérience corporelle de la relation entre le lecteur et le livre et oeuvre à restituer visuellement cette rencontre sensible entre deux corps. Les trois feuillets extérieurs, de taille évolutive et augmentés de rabats, modulent des épaisseurs de papier et se superposent en trois strates, comme autant de couches de la même peau. Composés symétriquement le long du pli central, les motifs évoluent d'une rencontre mécanique (os de mouton du parchemin, préhension par la main du lecteur), à une rencontre nerveuse (flux et interférences d'informations sensorielles), en passant par une métaphore de rencontre musculaire. Au centre, un livret additionnel propose un répertoire du code génétique du langage graphique déployé dans le reste du livre. Vertical et beaucoup moins large, ses 12 pages structurent le livre par son dos, scelle les couches de membranes par le centre, à la manière d'une une colonne vertébrale. Suite à ses diplômes, Chloé Vanderstraeten a bénéficié d'une résidence à la Fondation Anni et Joseph Albers en 2023, avant d'être nominée pour le Prix des Amis du Palais de Tokyo 2025 puis lauréate de la Bourse Emergence ADIAF 2025 et du Drawing Now Prize en 2026. Son travail a été exposé à la Fondation Antonio Dalle Nogare, au FRAC Picardie, au CRAC Alsace, au CAC Brétigny, à la Fondation Van Gogh à Arles, à la Fondation Boghossian à Bruxelles, à ART-o-RAMA (Barcelone) et ArtBasel Paris.