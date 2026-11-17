Du film culte HALLOWEEN de John Carpenter en passant par UN POISSON NOMME WANDA à EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, Plongez -vous dans la carrière, le jeu d'actrice, d'une des grandes figures du cinéma américain des années 70 à nos jours ! Née en 1958 à Los Angeles, fille des stars Janet Leigh et Tony Curtis, Jamie Lee Curtis naît au cinéma à vingt ans en incarnant Laurie Strode, l'héroïne du Halloween de John Carpenter (1978). Elle reprendra ce rôle à sept reprises, offrant au public l'exemple rare d'un personnage que l'on voit vieillir avec son actrice et évoluer sur plusieurs décennies, de jeune fille dans le premier à mère dans Halloween, 20 ans après (Steve Miner, 1998) puis grand-mère dans la trilogie de David Gordon Greene (Halloween, 2018 , Halloween Kills, 2021 , Halloween Ends, 2022). Du cinéma à la télévision, Jamie Lee Curtis construit une oeuvre conséquente qui oscille d'un genre filmique à un autre : horreur, policier (Blue Steel, Kathryn Bigelow, 1990), comédie (Un Fauteuil pour deux, John Landis, 1983 , Un Poisson nommé Wanda, Charles Crichton, 1988), drame (The Last Show Girl, Gia Coppola, 2024) , une oeuvre qui croise les genres et les mêle (True Lies, James Cameron, 1994 , Everything Everywhere All At Once, Dan Kwan et Daniel Scheinert, 2022) en en faisant circuler les motifs, une oeuvre qui (se) joue des stéréotypes à travers des personnages qui ne cessent de se métamorphoser, à la fois féminins et androgynes, bienveillants et monstrueux, jeunes et vieux. La manière dont elle aborde les genres est au coeur de cet ouvrage qui explore, de l'horreur à la comédie et de la vieille vingtenaire Laurie Strode à la grand-mère adolescente de Freaky Friday (Mark Waters, 2003), comment l'actrice à la fois reconduit, invente et fait évoluer les représentations (hollywoodiennes) et ce depuis la Final Girl de Halloween. A partir de motifs dont elle hérite ou qui lui sont propres, de son cri qui fait d'elle une Scream Queen à toute un imaginaire du féminin qui va de la Alice du pays des Merveilles à la Sorcière ou la Gorgone Méduse, cette actrice élabore une oeuvre actorale originale, héritière du cinéma classique hollywoodien et des contes, profondément moderne dans les tensions et les enjeux qu'elle porte, joyeuse et émouvante dans le pouvoir réparateur de la fiction qu'elle donne à voir. Jamie Lee Curtis se révèle ainsi une actrice-monstre, impressionnante par la longévité de sa carrière, par la puissance et la richesse des imaginaires qu'elle draine et l'hybridité des formes qu'elle invente.