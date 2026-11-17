Certains ont décidé de quitter le mode de vie adopté par les anciens et de parcourir le monde. D'autres, au contraire, ont préféré rester sur ce qu'ils connaissaient et recréer des villages en y ajoutant leur touche personnelle. Les derniers sont revenus à la loi du plus fort et, pour survivre, préfèrent s'emparer du fruit du labeur d'autrui. Si tu étais l'un des rares survivants d'une guerre nucléaire à l'échelle mondiale, que ferais-tu ? La famille d'Elena a bâti une petite société fondée sur la liberté de chacun d'exprimer son opinion. Mais, au vu des événements qui ont conduit au désastre de ce monde, notre héroïne se pose des questions qui l'amèneront à vivre des aventures qui changeront l'avenir du monde. Car la paix a un prix. Reste à savoir qui devra le payer. Et si le véritable danger n'était pas celui qu'elle imaginait ?