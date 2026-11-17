Grand amateur de l'univers de Ian Fleming et de James Bond, Alex découvre dans des archives britanniques une trace de la mystérieuse opération militaire "Les Filles d'Otto" , menée en décembre 1944. Sa cible : deux jeunes filles dont l'existence pourrait redessiner le cours de l'Histoire. Dès lors, une quête vertigineuse s'engage, le projetant au coeur de mystères enfouis depuis des décennies. Au fil des documents d'époque, des rencontres et des révélations, il se heurte aux blessures d'antan, aux silences familiaux et au poids d'une réalité peut-être trop lourde à mettre au jour. Jusqu'où peut-on aller pour lever le voile sans détruire ceux qui ont choisi de se taire ? Mêlant enquête narrative, travail de mémoire et destins fauchés par la guerre, Les filles d'Otto explore avec intensité le courage, la survie et la fragile frontière entre lumière et dissimulation.