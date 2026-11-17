Que révèle réellement l'intimité arabe derrière les tabous, les codes et les apparences ? Erosensualité arabe bouscule les représentations convenues pour explorer la sensualité, le désir et les identités dans toute leur richesse. A la croisée de la sociologie, de la phénoménologie et de la mythanalyse, cet ouvrage met en lumière une érosensualité plurielle, longtemps occultée par les normes et les discours hérités. A travers le cas tunisien, l'auteur dévoile les tensions qui traversent l'individu entre tradition, contraintes sociales et aspiration à la liberté. Le corps devient ainsi le lieu où se confrontent devoir-être, affirmation de soi et quête d'émancipation. Métaphore en idéal-type, cet essai saisit le réel rétif, car invisibilisé, de l'âme arabe maghrébine auscultée hors des stéréotypes et des apparences, artefacts d'une identité d'emprunt. Par-dedans l'islam tunisien, c'est la quête d'une éthique d'esthétique se libérant du jeu du je social en agitation voulue agiaction, provocation pensée provoaction