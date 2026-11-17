Derrière la caisse d'une supérette de quartier, les journées semblent immuables. Les articles défilent, les gestes se répètent, les heures s'étirent. Mais si l'on y prête plus d'attention, ce décor apparemment banal se transforme rapidement en un théâtre vivant. Car dans cet espace de rencontre, chacun apporte ses humeurs, ses préoccupations et ses obsessions singulières. Certains clients passent presque inaperçus, d'autres transforment leur présence en une scène mémorable et, depuis son poste, Matilda devient la témoin privilégiée de ce ballet quotidien. A travers une série de neuf nouvelles, Goulasch et coton-tige explore ce microcosme familier et brosse le portrait d'une galerie de personnages aussi attachants qu'exaspérants. On y croise des habitués aux manies bien installées, des indécis paralysés par le choix, des originaux inoubliables et des collègues qui ont déjà tout vu... ou presque. Inspirée par sa propre expérience derrière une caisse, Matilda Josephson capture avec justesse l'étrangeté douce du quotidien et transforme cette supérette en poste d'observation des comportements humains. Son trait vif et expressif saisit ces instants où une simple transaction révèle frustration, maladresse ou moment de tendresse. Dans ce premier ouvrage, Matilda nous montre que derrière chaque client et chaque panier se cache une multitude de petites histoires.