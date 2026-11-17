Alors qu'elle dérobe un virus informatique à une corpo militaire, Siham ne s'attend pas à la trahison brutale de sa partenaire et rivale, la glaciale Kate. Livrée à elle-même, elle rejoint Europe, une des rares stations spaciales à maintenir une apparence de démocratie : là-bas, Moira Steven l'engage pour mettre fin à la menace du virus. Outre sa nouvelle mission, elle se promet de retrouver son équipage, rassemblé avec Kate à bord du Cold Bitch. Commence pour elle une course à la survie, car sur Terre comme dans les étoiles, écoterroristes et corpos feront tout pour s'emparer du virus...