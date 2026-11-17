Foot sauvage est un récit BD à la croisée du témoignage personnel et de l'enquête journalistique. L'autrice retrace l'émergence d'une équipe de foot inclusive basée à Bruxelles. Celle-ci est née d'un besoin de jouer librement dans un espace ‘safe' et bienveillant pour des personnes queer dont la pratique en club se voyait entravée par une multitude oppressions allant de transphobie à la grossophobie en passant par l'âgisme ou même le racisme. Le récit se base sur l'expérience de l'autrice, ses rencontres-portraits de joueur-euses du club, mais aussi un regard porté sur les autres collectifs militants français, qui de Paris à Marseille utilisent le sport et plus spécifiquement le foot et sa popularité comme outil de lutte contre les discriminations. Ce livre d'une grande bienveillance est par ailleurs une véritable déclaration d'amour au football et au plaisir de jouer ensemble. Foot sauvage explore les liens entre sport collectif, amitié, identité et engagement social. Le livre est aussi militant dans la mesure où il questionne les enjeux de la mixité choisie, du rapport au corps et de la transidentité dans le sport tout en célébrant la joie des rencontres et la puissance du collectif. Cette BD s'adresse à un public large et touchera le plus grand nombre par son approche personnelle et particulièrement humaniste.