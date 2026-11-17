Comment les médias façonnent-ils notre perception de l'autre ? En quoi la représentation des minorités à la télévision influence-t-elle l'intégration, le vivre-ensemble et la cohésion nationale ? A travers une réflexion originale sur la communication interethnique, cet ouvrage analyse la place des Noirs de France dans l'espace médiatique français. Il démontre que leur visibilité, loin d'être une simple question de diversité, constitue un enjeu majeur de reconnaissance, d'intégration et d'épanouissement, tant pour les personnes concernées que pour l'ensemble de la société. S'appuyant sur une approche croisant sciences de l'information et de la communication, sociologie et études interculturelles, l'auteur propose une théorisation du concept d'épanouissement à partir de l'analyse des représentations télévisuelles. Il défend l'idée qu'une télévision reflétant équitablement la diversité ethnique et culturelle de la France peut contribuer à faire évoluer les mentalités, à réduire les préjugés et les discriminations, et à renforcer les relations interethniques ainsi que la cohésion nationale.