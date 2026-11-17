Monsieur Claude mène une existence paisible et solitaire, rythmée par sa passion pour la peinture. Autodidacte, il reproduit avec talent les oeuvres des grands maîtres, jusqu'au jour où Olga, jeune femme à la beauté singulière, fait irruption dans son univers. Fascinée par l'atelier du peintre, elle vole l'une de ses copies d'un tableau de Bonnard. Cet acte déclenche alors une cascade d'événements et entraîne les personnages dans un tourbillon de mensonges, d'espoirs et de remises en question. " Les rendez-vous du hasard " explore avec sensibilité le pouvoir de l'art, le poids des souvenirs et les jeux subtils de l'amour et du destin.