1801. Après des années à s'aimer dans l'ombre, Dracula et Elisabeth s'apprêtent enfin à sceller leur union. Hélas, la jeune femme est assassinée sous les yeux de son bien-aimé. Il lui promet alors de la retrouver dans sa prochaine vie. 1897. Alors que Lucy et Mina sont en vacances à Whitby, un bateau fantôme s'échoue mystérieusement sur les côtes anglaises un soir de tempête. Dès lors, les jeunes femmes sont témoins de phénomènes étranges. Le sommeil de la pudique Mina est troublé par des rêves torrides et Lucy, rongée par un mal inexpliqué, révèle un tout autre visage. A peine sont-elles revenues à Londres qu'une série de meurtres éclate et sème la terreur dans la ville. Quelle est cette ombre qui semble les suivre depuis la tempête ? Pourquoi toutes les jeunes filles assassinées sont-elles nées un 30 novembre ? Et qui est vraiment l'énigmatique comte Dracula ? Dans cette réécriture de Dracula, ne vous laissez pas submerger par les ténèbres qui sommeillent en vous, ou vous risquez de le regretter amèrement.