De "Titicut Follies" (1967) à "Menus-Plaisirs - Les Troisgros" (2023), en passant par "Welfare", "The Store", "Ballet", "Domestic Violence" ou "National Gallery", Frederick Wiseman (1930-2026) est l'auteur d'une oeuvre impressionnante et d'une parfaite cohérence que l'on peut saisir comme un seul et très long film, en grande partie centré sur les Etats-Unis. Tout sauf monolithique ou didactique, il met en branle une tension fertile entre le fragment et l'ensemble, à partir d'un vertigineux réseau de séquences soigneusement ciselées et agencées, dont les lectures semblent infinies. Faite de règles et d'exceptions, de répétitions et de variations, cette filmographie présente un caractère encyclopédique : une somme de connaissances, de lieux et de vocables, d'actions et de situations, de corps et de visages. A partir d'une quinzaine de mots - histoire, démocratie, montage, romanesque, fair... - révélateurs des enjeux thématiques et formels du cinéaste américain, Arnaud Hée s'immerge dans l'oeuvre de Wiseman et mène une riche conversation avec ses films, et avec leur auteur lui-même par le biais de trois entretiens inédits.