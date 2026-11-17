En 2617, à Valloria, cité lacustre proche des ruines de Venise, une étrange épidémie frappe la population masculine : les jeunes hommes se souviennent soudain de vies antérieures, devenant ainsi immortels. Cette découverte creuse un gouffre infranchissable entre les sexes... Car si Les femmes ne sont pas touchées par cette mémoire infinie, elles seules conservent la pietas, c'est-à-dire la compassion, la capacité d'aimer. Exclues de la vie des hommes, les femmes choisissent l'isolement pour se consacrer à la libre expression de leur instinct créatif. Dans leurs communautés qui rappellent les béguinages, elles transmettent un savoir spirituel et émotionnel fait d'arts, de poésie, de peinture et de musique. . Jusqu'au jour où Agnese Grasti, jeune musicienne, découvre qu'elle aussi possède la mémoire de ses vies antérieures...