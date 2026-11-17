En puisant dans un fonds de plus de 5 000 images, dont beaucoup inédites, cet ouvrage offre une nouvelle visibilité à un patrimoine photographique encore méconnu, aucun livre n'ayant été publié hors de Pologne. Il propose de révéler pour la première fois en France et en Europe l'oeuvre photographique du couple de chercheurs polonais formé par Simona Kossak et Lech Wilczek. Figures singulières, ils ont vécu plus de trente ans au coeur de la forêt primaire de Bialowieza, en Pologne, dans un environnement préservé de l'activité humaine. Entourés d'une faune qu'ils considéraient comme leur famille, ils ont documenté au fil des saisons une vie en symbiose avec les animaux et les cycles naturels. Si Simona Kossak est aujourd'hui reconnue, c'est aussi grâce à la fougue photographique de son compagnon, qui a immortalisé leur existence hors du commun et la relation unique qu'elle entretenait avec le vivant. D'autres femmes ont mené des expériences similaires, mais ici, la mise en image rend tangible cette possibilité d'un rapport différent au monde. Les photographies de Lech Wilczek ne se contentent pas de montrer : elles transmettent et font exister. Remettre en lumière son oeuvre, c'est révéler un regard singulier sur la forêt, ses insectes, ses ambiances et ses habitants. Ses images, d'une intensité plastique rare, composent une vision intime de la vie sylvestre, où chaque détail - aile, ramure, éclat de lumière, visage dans l'écorce, spores - participe à un tout vivant. Loin de se limiter aux clichés les plus connus de Simona Kossak, l'ouvrage valorise une manière de faire exister la forêt comme un être à part entière. L'univers de Lech Wilczek, traversé de visions presque fantastiques - reflets dans l'eau, toiles d'araignées scintillantes, visages devinés dans l'écorce, chouette immobile, serpent enroulé - transforme la forêt en un théâtre mystérieux. Plus de 5 000 images deviennent autant de fragments à assembler pour construire une fable, dont l'intimité du couple avec la forêt constitue le fil conducteur. Photographe et sujet s'entremêlent, tissant un récit visuel onirique, presque surréaliste, au coeur d'un huis clos naturel. Conçu au format à l'italienne, le livre intègre une centaine de photographies. Certaines se déploient grâce à des volets dissimulés, révélant de vastes panoramas qui immergent le lecteur dans la forêt, devenue personnage à part entière. L'ouvrage suit le rythme des saisons, installant une atmosphère sensible où chaque image agit comme une fenêtre ouverte sur un monde sauvage et poétique. En complicité avec Ida Matysek, ayant droit de l'archive photographique, cet ouvrage conjugue histoire intime, regard artistique et fable écologique. Il compose un récit visuel qui résonne avec les enjeux contemporains de notre rapport au vivant et de la préservation des écosystèmes.