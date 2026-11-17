Augen auf ! propose une immersion dans les espaces culturels germanophones et un parcours structuré de langue pour développez une compréhension plus fine de l'allemand et dépasser un certain nombre d'idées reçues qui persistent face à nos voisins. Cet ouvrage vous amènera ainsi à Berlin, Zurich et Vienne ; vous proposera des références historiques, littéraires, sociales ou politiques, qui se veulent comme une première étape à une exploration en autonomie. Afin de vous permettre de vous exprimer efficacement à un niveau intermédiaire (B1-B2), ce livre associe cette découverte à un approfondissement systématique des points de langue essentiels. Chaque chapitre prend appui sur quatre étapes d'apprentissage : - Un document, audio ou écrit, permet d'observer la langue en contexte. - Il s'agit ensuite d'en déduire le fonctionnement, pour développer un regard critique sur la langue et de mieux retenir la règle qui est ensuite expliquée. - Des exercices et des productions personnelles sont proposées pour s'entraîner. - Enfin, pour appliquer et réemployer ce qui a été appris, une production autonome et créative termine chaque étape du voyage linguistique. Un précis grammatical en fin d'ouvrage ainsi qu'un lexique par chapitre vous donnent les clés pratiques pour un apprentissage en autonomie. Des fichiers audio sont également téléchargeables pour travailler la compréhension et la prononciation. Les thématiques sont délibérément éclectiques. Vous pourrez croiser Stefan Zweig ou Else Lasker Schüler, visiter le Bundestag ou les cafés viennois, parcourir les grandes étapes de l'histoire où découvrir différentes réalités du monde professionnel avec leurs enjeux de communication interculturelle. Vous pourrez vous essayer à une recette autrichienne et interroger au cours d'un podcast comment les fêtes et coutumes trouvent encore leur place dans les sociétés contemporaines. Bonne découverte !