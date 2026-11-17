Une poésie trop rigoureusement joueuse pour être simplement ludique, une poésie tour à tour pensante et rêveuse, souvent les deux à la fois, une poésie qui, prenant appui sur les mots et le monde, sait aussi bien voler de ses propres ailes - voici l'objet de ce livre consacré à l'oeuvre de Laurent Albarracin. Le présent lexique est conçu non à la manière d'un dictionnaire, mais plutôt comme un herbier. Il comprend 111 mots cueillis chez Albarracin, auteur d'un "Herbier lunatique". Classés selon le pêle-mêle arbitraire de l'alphabet, ces vocables visent, sans esprit d'exhaustivité, à répertorier le poème d'Albarracin. Ce livre se veut en mouvement. Chaque entrée renvoie, en fin de rubrique, à trois autres mots, invitant à une circulation plus personnelle et aléatoire au sein de cet herbier poétique.