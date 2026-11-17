Facebook, Twitter, Instagram, TikTok... Jamais les Français n'ont été aussi connectés au monde, et pourtant, jamais ils n'ont semblé aussi déconnectés. Défiance envers les politiques, crise des médias, précarité, inégalités croissantes et montée des extrêmes : la France traverse une profonde fracture sociale, économique et politique. Dans La grande déconnexion, Pascal Jalabert dresse le constat alarmant d'une société où des millions de citoyens se sentent abandonnés. A travers des chiffres, des témoignages et des observations de terrain, il analyse les mécanismes de cette rupture et propose des pistes concrètes pour restaurer la confiance : réindustrialisation, accès au logement, amélioration des conditions de travail et renforcement du lien social. Nourri par une longue expérience de l'actualité, cet ouvrage porte un regard critique et engagé sur les évolutions de la société française.