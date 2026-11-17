Et si la conscience ne se limitait pas aux frontières de notre cerveau ? Mémoire et conscience invite à explorer les confins de l'esprit humain à travers une démarche transdisciplinaire, au carrefour des neurosciences, de la physique quantique et des traditions orientales. De la plasticité cérébrale aux énigmes de la mémoire cellulaire, des états modifiés de conscience à l'influence de l'intention sur notre environnement, chaque chapitre examine les anomalies que le matérialisme strict peine à expliquer. Sans jamais abandonner la rigueur scientifique, le présent ouvrage propose une rencontre féconde entre raisonnement scientifique et expérience subjective, esquissant un changement de paradigme où la conscience individuelle s'inscrit dans un réseau d'informations bien plus vaste.