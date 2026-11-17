"Attrape-moi si tu peux se donne à lire comme un journal intime, un manifeste punk, un récit d'éducation. Tout cela en même temps et en même temps plus que tout cela. On y croise des instants cueillis sur le vif, des cris de rage ou d'espérance, des amours mortes, des rêves toujours nets au réveil. Tout est vrai. Mais ne cherchez pas trop le poète dans ces pages - il est sans doute déjà ailleurs. Baptiste Gély chante, compose, dessine, écrit depuis de nombreuses années. Quel que soit le médium, partout, il exprime une sensibilité vraie, conjuguant dandysme, innocence, humour parfois cynique et souvent tendre. La palette de poésie vécue, de cette poésie qui s'élance et qui boite, mais qui, quand même, résiste en permanence aux injonctions de notre monde désenchanté". Grégory Jouanneau Damance