Pourquoi garder pour soi des secrets de guérisseuse lorsque ces techniques sont accessibles à tous ? Clair-ressenti, radiesthésie, magnétisme, aromathérapie, fleurs de Bach ou encore lithothérapie : autant de pratiques pouvant contribuer au bien-être des humains comme des animaux. Autant de secrets enfin dévoilés ! Ponctué d'exercices pratiques, d'une touche de magie et de spiritualité, ainsi que de nombreux conseils, cet ouvrage vous invite à découvrir et à expérimenter ces approches énergétiques en toute simplicité.