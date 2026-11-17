Branché et fascinant pour les uns, savant et défricheur pour les autres, François de Roubaix a osé faire dans la musique de film ce que tout le monde pensait impossible : expérimenter, innover, mélanger, quitte à écrire sa partition sans jamais se fondre dans le moule. Du court-métrage à la publicité, du Samouraï de Jean- Pierre Melville aux Chevaliers du Ciel, de ses fructueuses collaborations avec José Giovanni et Robert Enrico à ses coups d'éclat pour Yves Boisset et Jean-Pierre Mocky : l'énergie de sa pop cinématographique reste encore et toujours une pointure dans son genre quand sa densité stylistique le révèle comme l'un, si ce n'est LE pionnier de la French Touch et inspire aujourd'hui Sébastien Tellier, Air ou Chassol. Itinéraire d'un grand blond passionné par la mer, qui le regardera mourir à tout juste 36 ans, d'un homme-caméléon avec une paire de palmes et de comment il a décidé coûte que coûte de courir la vie avec.