Edgard est gardien de refuge en montagne. Il reçoit une multitude de randonneurs pendant la période estivale. L'hiver venu, Edgard aime retrouver sa tranquillité : lire, fendre du bois, se réchauffer d'un chocolat chaud au coin du feu ou compléter ses collections loufoques. Edgard s'adonne à sa collection lorsqu'un vacancier égaré Basille Papacyan toc à la porte. Basile a un unique rêve : voir la neige avant que celle-ci ne disparaisse. Edgard l'accueille à contrecoeur jusqu'à ce qu'il comprenne que le slip de bain de Basile lui permettrait de gagner cette année le record de la plus grande collection de slips ! Edgard est discret, observateur et un poil fantaisiste. Basile est un hyperactif bavard et attachant. Edgard va lui apprendre à ralentir le temps d'un hiver en attendant la neige. Tous deux vont devoir cohabiter malgré leurs différences et leurs intentions le temps d'un hiver. Une amitié naitra t-elle ? Aujourd'hui la neige se fait de plus en plus rare d'hiver en hiver. Léa Faivre souhaite sensibiliser nos jeunes lecteurs au fait que la terre est précieuse à travers une histoire drôle, d'amitiés et de différences.