"Aujourd'hui encore, les oeuvres relevant de l'art brut demeurent moins cotées, achetées, exposées, primées que celles de l'art "légitime". Une situation comparable à celle des oeuvres des artistes femmIµs, par rapport à leurs homologues masculins". Cette marginalité est le point de départ du présent livre. L'autrice invite à déconstruire et à dépasser les biais qui ont longtemps conditionné l'appréciation des oeuvres des artistes femmIµs brutes et questionne le concept d'art brut à l'aune des enjeux contemporains. Elle convie aussi une diversité de personnalités internationales à apporter leurs points de vue : des artistes, la collectionneuse autrichienne Hannah Rieger, des commissaires d'exposition, la directrice artistique de l'ActionSpace à Londres où travaille Nnena Kalu, première artiste neuroatypique lauréate du prestigieux Turner Prize en 2025. Le livre alterne les réflexions sur la façon dont le concept d'art brut a façonné la reconnaissance des artistes et de brefs articles tels qu'une lecture queer de l'oeuvre de l'artiste suisse Aloïse Corbaz (1886-1964), figure emblématique de l'art brut, un texte inédit du Dr Jacqueline Porret-Forel qui l'a découverte, mais aussi une nouvelle approche des artistes médiumniques ouune remise en question de la notion d'autodidactisme. Des articles monographiques sont par ailleurs consacrés à la célèbre Yayoi Kusama (°1929), l'artiste bâtisseuse française Caroline Dahyot (°1968) ou la Berlinoise Helga Goetze (1922-2008) qui interroge les limites de la définition de l'art brut.