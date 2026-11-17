Maria Anna Mozart, La comtesse de Die, Péronne d'Armentières, Marguerite d'Autriche, Lucrezia Orsina Vizzana, Mademoiselle d'O. , Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Adèle Hugo, Charlotte Sohy, Lena Stein-Schneider... Ces noms vous parlent ? Toutes ces femmes compositrices, et bien d'autres encore, ont été mises sous silence par la musicologie officielle et leurs oeuvres, effacées des mémoires. De nombreuses études ont été publiées sur les femmes artistes invisibilisées, mais rien jusqu'ici sur les compositrices. Anne Ibos-Augé les réhabilite en dix petits chapitres. Des noms peu connus ou même inconnus surgissent, des ombres prennent relief, des compositions inconnues réclament d'être réveillées pour le bien commun, des destins se racontent dans leur mise sous anonymat, voire leur anéantissement social, mais aussi dans la censure et la répression. "Les mécanismes d'oubli, comme ceux de l'empêchement féminin à composer n'ont pas été les mêmes selon les lieux et les époques". remarque l'autrice qui plaide pour que ces oeuvres circulent enfin.