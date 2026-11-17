" Hier soir, j'ai eu du rab de vie, comme quand on avait le droit à du rab de frites à la cantine". Bataclan, 13 novembre 2015, 21 h 47, les terroristes islamistes ont commencé à tuer sur "Kiss The Devil". Cédric Moutaud, graphiste, est un rescapé de la salle de concert . Durant dix années, il a fait comme si. Il s'est éloigné du malheur. Et puis au moment du dixième anniversaire des attentats de Paris et de Saint-Denis, les monstres ont resurgi. Alors, avec son trait faussement naïf, et une élégance douce, il raconte tout. L'attentat et l'après, le si longtemps après. Le dessinateur n'oublie rien, mais a décidé de construire une vie de liberté. le diable ne gagnera pas. Baiser le diable.