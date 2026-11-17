Pour un devoir d'Histoire, Jules interroge son grand-père, Sauveur, aujourd'hui âgé de quatre-vingts ans. Au fil des échanges, le vieil homme revient sur son adolescence vécue au coeur de la guerre d'Algérie. A Alger, il a connu la peur, il a vu la mort, il a rencontré l'amour. Cette plongée dans le passé de sa famille bouleversera Jules mais aussi son grand-père, là où l'histoire rencontre l'Histoire, où les secrets et les non-dits sont mis en lumière. Ce roman, inspiré de faits réels, est signé par Déborah Mirabel et offre une lecture à la fois touchante, intime et universelle. Déborah Mirabel n'a jamais su choisir entre deux desserts et opte souvent pour le café gourmand. Professionnellement, elle aime aussi cumuler les rôles : enseignante en maternelle certains jours et autrice d'autres. Elle écrit au tableau, des articles, des fiches pédagogiques et même des livres !