Les marchés financiers sont devenus l'un des grands langages de notre temps. Ils financent les Etats et les entreprises, donnent un prix au risque, organisent la liquidité et traduisent les anticipations du monde économique. Mais leur complexité les rend souvent opaques, parfois inquiétants. En 100 questions/réponses, ce livre propose un parcours clair et rigoureux pour comprendre leurs mécanismes essentiels : actions, taux, crédit, matières premières, marchés privés, crypto-actifs, finance carbone, etc. Accessible sans être simplificateur, il s'adresse à tous ceux qui veulent lire les marchés au-delà des chiffres, des crises et des idées reçues. Comprendre les marchés financiers, c'est apprendre à décrypter une part décisive de notre époque.