Proposant 100 défis progressifs et contextualisés, cet ouvrage de révision innovant permet de consolider les connaissances de bases à maîtriser en allemand tout en accompagnant vers le niveau B1. Outil rassurant, accessible et motivant, ce livre transforme la grammaire en véritable connaissance et compétence active. Pensé pour un travail en autonomie comme pour un usage en classe, au collège ou au lycée, il a pour objectif d'encourager à mieux écrire, comprendre et communiquer, tout comme à prendre la parole. A découvrir : · des défis, classés par niveaux de difficulté, pour avancer à son rythme, s'entraîner régulièrement et reprendre les points les plus délicats sans découragement ; · des activités basées sur des situations concrètes avec des outils et des indices linguistiques : se présenter, poser des questions, raconter un événement, ... comprendre l'ordre des mots, utiliser les outils essentiels de la communication ; · des exercices-défis accompagnés d'aides, de modèles et d'indices pour guider la réflexion ; · des corrigés clés en main, complétés par la traduction française des phrases attendues, permettant ainsi de vérifier ses réponses, de mieux comprendre la syntaxe allemande et d'enrichir progressivement son vocabulaire. Concept : un défi = un point de langue à maîtriser = trois étapes : · mise en contexte du point de langue étudié et annonce du défi à relever ; · indices pour réussir le défi = rappels clés avec modèles/exemples traduits pour bien comprendre ; · mise en action : exercice = moment du défi. Prêt à relever les défis ? N'hésitez plus, faites-vous confiance et lancez-vous !