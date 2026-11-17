Le "Chant des longs regrets" (806) est l'un des grands chefs-d'oeuvre de la poésie chinoise. Composé par Bai Juyi sous la dynastie Tang, il raconte l'amour de l'empereur pour sa concubine, la mort de celle-ci pendant la guerre, les effets de cette mort sur l'empereur et sa tentative de la retrouver dans l'au-delà moyennant les services d'un nécromant. Poème au souffle quasi épique célébré pour sa profondeur psychologique, il est ici traduit et commenté par Pierre Vinclair, qui s'est notamment attaché à élaborer en français une forme à même de rendre compte de la perfection ciselée de l'original.