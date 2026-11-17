Entre l'Inde et la Corée du Sud, un manager français sillonne l'Asie dans les années 2010 pour accompagner le déploiement de projets logiciels internationaux. Derrière l'ambition professionnelle se dessine bientôt une réalité faite de pression, d'exigence et de tensions organisationnelles, où les différences culturelles bouleversent les repères. Peu à peu, la frontière entre travail et vie privée s'efface, jusqu'à atteindre l'équilibre familial du narrateur. Entre décalages culturels, pression du résultat, burn-out et scènes du quotidien souvent teintées d'humour, ce récit retrace une traversée du monde du travail en Asie à hauteur d'homme.