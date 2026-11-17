Un inspecteur curieux, des soeurs qui rivalisent, une mère aimée... et de multiples histoires à découvrir. Dans Nos petites histoires, deux amis font voyager le lecteur d'un univers à l'autre, entre réalité, humour, fantastique et émotions. Chaque récit dévoile une aventure différente, portée par des personnages attachants et des situations parfois étonnantes. Né d'un rêve d'enfance, ce recueil célèbre avant tout le plaisir de raconter et de partager. Des épopées courtes, variées et accessibles, à lire pour s'évader, sourire ou simplement se laisser surprendre.