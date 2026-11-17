L'assassinat de David, père d'une famille franco-algérienne, déclenche une enquête aux ramifications insoupçonnées. Chargés de faire la lumière sur ce crime, Ed, inspecteur de la police judiciaire d'Alger, et Lwiza, jeune détective perspicace, découvrent peu à peu un enchevêtrement de trahisons, de secrets familiaux et de crimes sordides. Derrière les apparences d'une famille ordinaire se dissimule une effroyable conspiration où chaque révélation ébranle les certitudes. Entre mensonges, faux-semblants et rebondissements, les deux enquêteurs devront démêler les fils d'une vérité aussi troublante que dangereuse.