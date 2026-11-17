Qu'est-ce qui fait l'unité du domaine normatif en éthique ? Les valeurs, comme le bien, ou les devoirs et le juste ? Beaucoup de philosophes répondent que la normativité repose sur les raisons : est bon ce qu'on a des raisons de valoriser. Ce livre analyse cette thèse du primat des raisons, notamment à partir de l'oeuvre de Derek Parfit. Les raisons sont des faits, mais aussi des réponses à des faits, qui reposent sur des attitudes appropriées ou correctes. Mais une attitude, notamment une émotion, ne peut-elle être appropriée face à quelque chose qui n'a aucune valeur ? Quand les raisons sont-elles du bon type ? Quand peuvent-elles nous conduire à agir selon le poids qu'elles peuvent avoir ? Si ce sont nos raisons et nos attitudes qui déterminent les valeurs, n'est-on pas conduit à nier la réalité de ces valeurs ? Les raisons ne dépendent-elles pas plutôt de ce qui est bon ou mauvais ? Le domaine des raisons doit laisser place à une forme de réalisme moral, le réalisme normatif. Pascal Engel est directeur d'études émérite à l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur de " La norme du vrai " (1989), " Philosophie et psychologie " (1996), " Truth " (2002), " Les vices du savoir " (2019), " Manuel rationaliste de survie " (2020), " Les lois de l'esprit " (2023), et " Foucault et les normes du savoir " (2024).