Hildringskog, là où la nuit peut durer des jours. La jeune sorcière Sigrid porte à la connaissance de sa congrégation, chargée de protéger le village, un fait des plus inquiétants : avec ses amis Noa et Ivak, elle a découvert les traces d'un prédateur étrange non loin du Lac voisin. Face à la menace, les villageois renoncent à leur autarcie pour faire appel à Hel et sa famille, Chercheurs du surnaturel. Alors que la Longue Nuit arrive, que la peur s'installe et qu'un homme finit par disparaître, Sigrid et Hel s'allient pour remonter au plus vite à l'origine de ce qui hante désormais la forêt...