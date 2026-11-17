En haut, il y a les belles maisons, les grands jardins, le cocooning home cinéma après shopping. En bas, les quartiers inondés, un ours désemparé. En écho aux inondations de Liège en 2021, Caroline Lamarche et Anne Crahay s'interrogent sur ce qui fait société. Ours, qui ne possédait déjà pas grand-chose en dehors de sa grotte, a tout perdu lorsque la rivière Urse a débordé, submergeant tout sur son passage. Lui et bien d'autres se retrouvent désormais sans toit. Pendant ce temps-là, les "? gens d'en-haut ? " affichent une consommation ostentatoire, exploitent les failles du système et blâment les "? gens d'en-bas ? " pour leur manque de ressources et de détermination (ou de courage). Alors ?? A quand une fiscalité plus juste qui taxe les épaules les plus larges ?? A quand des efforts collectifs au lieu d'injonctions individuelles ?? A quand une transition écologique plus transparente et intelligible pour toutes et tous ??