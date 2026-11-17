Hibou aime voler sous la pluie. Mais aujourd'hui, le tonnerre gronde et les éclairs transpercent le ciel. Elle est forcée de se poser. Au sol, Hibou n'a plus de repères et est complètement perdue. KABOUUUUM ! Devant elle se trouve une petite bête lumineuse qui semble perdue, elle aussi ! Les deux étrangères feront connaissance et deviendront complices le temps d'une tempête. Jusqu'à ce que malheureusement, Waf doit rentrer chez elle. Malgré la distance, un lien invisible unit maintenant les deux amies à jamais. Ce jour d'orage marque le début d'une amitié inattendue qui démontre que l'acceptation des différences de l'autre permet de trouver des points communs, même si les individus semblent très différents. C'est aussi une histoire qui aborde la notion de deuil, de distance, et de la force de ce qui reste invisible mais qui nous relie